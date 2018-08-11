رئيسة الوزراء البريطانية تنحني أمام الأمير وليام بطريقة غريبة وتثير جدلا واسعا (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو أثار جدلا واسعا لرئيسة الوزراء البرطانية وهي تنحني بطريقة غريبة أثناء إلقاءها التحية على نجل ولي العهد الأمير وليام.

وأظهر الفيديو خروج الأمير وليام من السيارة وتقدمه نحو رئيسة الوزراء، أثناء إحياء الذكرى المئوية لـ "معركة أميان"، وعند وصوله انحنت تيريزا ماي بطريقة غريبة، تعبيرا عن احترامها له وللعائلة الملكية، ما أثار موجة من التساؤولات والجدل بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

وغرد أحد مستخدمي موقع "تويتر" معلقا على الحادثة عجبا بالقدرات الرياضية لرئيسة الحكومة، مشيرا إلى أنه في سن الـ41 لا يجرؤ بالقيام بمثل هذه الحركة.

I’m beginning to admire Theresa May’s athleticism. I’m 41 years younger and wouldn’t dare pull off a stretch like this. pic.twitter.com/gzMTUV3goY — Mutaz Elnour (@MutazElnour) August 8, 2018

وغرد آخر قائلا "الأمير ويليام يحاول أن لا يبتسم أمام استقبال ماي".