تغريدة إيلون ماسك ترفع أسهم "تسلا"... ودعوة قضائية ضده

قام المساهمون في شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، برفع دعوى قضائية ضد، إيلون ماسك، وذلك بسبب إعلانه عن أنه يمكن للأشخاص شراء أسهم الشركة.

وقال المساهمون إن بيع أسهم الشركة سوف ينتهك القانون الاتحادي للأوراق المالية والقانون المتعلق بحماية حقوق المستثمرين.

وفي وقت سابق، غرد المدير التنفيذي لشركة "تسلا" عبر موقع "تويتر" قائلا إنه يمكن شراء أسهم الشركة، والتي ستصبح شركة عامة، بسعر 420 دولارًا للسهم الواحد، حيث ارتفعت أسهم الشركة مقدار 11% بعد هذا الإعلان.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

ومع ذلك، إذا فشل ماسك في تقديم دليل على امتلاكه لأموال كافية لشراء أسهم لتحويل "تسلا" إلى شركة خاصة، فسيتم التعامل مع طلبه على أنه تلاعب في أسعار الأوراق المالية. وقد بدأت بالفعل اللجنة الفيدرالية للأوراق المالية التحقيق في ذلك.