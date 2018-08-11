عضو كنيست: حماس تحدد قواعد اللعب أمام إسرائيل

قال عضو كنيست إسرائيلي، تعليقا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إن حركة حماس تحدد قواعد اللعبة أمامنا، وليس لإسرائيل استراتيجية واضحة في غزة.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، ظهر اليوم، السبت، أن عومير بارليف، عضو الكنيست عن حزب "المعسكر الصهيوني"، يرفض وقف إطلاق بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في القطاع، ويعتقد بأن الحركة تحدد قواعد اللعبة في غزة.

وقال بارليف:

إذا استثمر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو عُشر ما استخدمه أو استثمره أمام إيران، لكان من الممكن تحسين الوضع الاجتماعي للفلسطينيين في قطاع غزة. إذ ليس لإسرائيل استراتيجية واضحة تجاه غزة.

ח"כ עמר בר-לב באירוע שבתרבות ביסוד המעלה: "לממשלה אין אסטרטגיה לרצועת עזה. בכל כהונתו, לו היה משקיע נתניהו בעזה עשירית ממה שהשקיע בנושא האיראני, ניתן היה לקדם מהלך בינלאומי שישפר את החיים ברצועה, גם אם זה אומר לעקוף את אבו מאזן וחמאס" — חדשות עשר (@news10) August 11, 2018

يشار إلى أن مصر والمبعوث الأممي للشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، نجحا في وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحماس، مساء أول أمس، الخميس، بعد يوم دام في قطاع غزة، سقط خلاله العشرات من القتلى والجرحى الفلسطينيين، قابله سقوط إصابات في صفوف المستوطنين في منطقة "غلاف غزة".