رئيس البرلمان التركي: العقوبات الأمريكية تتحول الآن إلى حرب اقتصادية عالمية

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن رئيس البرلمان، بن علي يلدريم، القول "نرى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية تتحول الآن إلى حرب اقتصادية عالمية".

#عاجل | رئيس البرلمان التركي: نرى أن العقوبات التي فرضتها #الولايات_المتحدة تتحول الآن إلى حرب اقتصادية عالمية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 11, 2018

​وأضاف "المواقف العدائية التي استهدفت إيران ثم روسيا والآن تركيا في منطقة أوراسيا الواعدة، لن تعيق التعاون والتضامن بين دولنا. وعلى أمريكا التي لا حليف لها سوى الدولار، أن تعلم ذلك".

#عاجل | رئيس البرلمان التركي: إن المواقف العدائية التي استهدفت #إيران ثم #روسيا والآن #تركيا في منطقة أوراسيا الواعدة، لن تعيق التعاون والتضامن بين دولنا. وعلى #أمريكا التي لا حليف لها سوى الدولار، أن تعلم ذلك — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 11, 2018

​وانحدرت الليرة التركية لأدنى مستوياتها، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة، الأمر الذي أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية أزمة دبلوماسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون.

وتحتجز السلطات التركية القس الأمريكي، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني، وتعتبرهما تركيا كيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية. وينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.