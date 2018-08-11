قناة عبرية: حماس تتبرأ من إطلاق صاروخ "جراد" على إسرائيل

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، صباح اليوم، السبت، أن حركة حماس فتحت تحقيقا مع جماعة أو خلية تابعة لحركة فتح الفلسطينية، بتهمة إطلاقها لصاروخ "جراد" على مدينة بئر السبع، تتبرأ الحركة من هذه العملية، التي ترى القناة أنها المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ على المدينة، منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، حرب "الجرف الصامد".

© REUTERS / NASEEM ZEITOON عضو كنيست: حماس تحدد قواعد اللعب أمام إسرائيل