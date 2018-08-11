الكشف عن آخر ما قاله خاطف الطائرة الأمريكية مع برج القيادة

في بداية الحديث، تصرف الخاطف بهدوء تام، كما أنه امتلك حس الفكاهة، حيث قال لبرج المراقبة إنه سوف يعرض عليه العمل كطيار ما إن استطاع الهبوط بنجاح، ولكنه اعترف في وقت لاحق أنه ليس باستطاعته فعل ذلك، وفق صحيفة "Seattle Times".
وقال لبرج المراقبة "أنا لم أخطط للهبوط". وبعدها انتابه شعور بالقلق بسبب بدء نفاد الوقود في الطائرة ويمكن أن ينفجر المحرك.
وعلى طول الرحلة، حاول برج المراقبة وقائد الطائرة المخطوفة مساعدة الرجل لكي يتمكن من الهبوط بنجاح وحاولوا ثنيه عن القيام بمناورات خطرة.
وقال الخاطف في النهاية "أنا آسف، وأرجوا أن لا يفسد هذا يومكم".
ويشار إلى أن مكتب شرطة مقاطعة بيرس أعلن، يوم السبت، 11 أغسطس/ آب، أنه تمت سرقة الطائرة على يد رجل يبلغ من العمر 29 عاما، فيما لم يكن هناك ركاب آخرون على متن الطائرة.
#BREAKING Alaska Airlines says it is aware of an incident involving an unauthorized take-off of a Horizon Air plane from Seattle-Tacoma International Airport. This video was taken by a woman who lives south of the airport. She says this is the plane. (Courtney Jensen Junka) pic.twitter.com/Zh3E4aGfSk— Fox26 News (@KMPHFOX26) August 11, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)