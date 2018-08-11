ذرائع واشنطن ضد موسكو تثير التساؤل

أكد رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى شمالي ألمانيا، ستيفان ويل، اليوم السبت، أن مبررات واشنطن بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو تبعث تساؤلات كثيرة.

© Sputnik . Sergey Guneev "احتمال فرض واشنطن عقوبات جديدة" على طاولة بوتين ومجلس الأمن الروسي

موسكو — سبوتنيك . وقال ويل لوكالة "سبوتنيك": "إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات جديدة بسبب تعامل روسيا مع المواد القتالية، بهذا الحال لدي الكثير من الأسئلة، ما وضعهم هم من هذا، أنا محامي وأوكد أهمية كبيرة على حقيقة أنه يمكن إثبات التهم الموجهة، لا أثق بهذا في الوقت الحالي".

وأشار ويل إلى أن "العكس هو الصحيح، ونحن لسنا بحاجة إلى المزيد من العقوبات، بل بحاجة إلى مزيد من التعاون والمزيد من الحوار".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 آب/أغسطس الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين. الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوم، وتفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

وتتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوم، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأميركية إلى روسيا.