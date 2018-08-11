طرد يسقط من السماء بجانب ترامب ويحتوي على رسالة غريبة للرئيس ويثير الذعر (فيديو)

سقط من السماء طرد تابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بالقرب من نادي الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثيرا حالة من الاستنفار الأمني.

ووفقا لصحيفة "الإندبندنت"، احتوى الطرد على الذي أحدث صوتا غريبا عند سقوطه، على رسالة موجهة لترمب، جاء فيها "هذه أداة تابعة لبرنامج أبحاث الغلاف الجوي في وكالة ناسا وليست قنبلة. إذا سقطت قرب الرئيس، فإننا في ناسا نتمنى له مباراة جولف رائعة".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن السلطات الأمريكية انتابها "الذعر" من أن يكون الطرد يحتوي على قنبلة بالفعل، وأن الاستخبارات الأمريكية تدخلت للتأكد من سلامة الطرد.

وتبين أن الرسالة حقيقية، وأن الأداة بالفعل تابعة لوكالة ناسا، كان الهدف منها ترك "رسالة لطيفة للرئيس".

وأعلنت شرطة نيوجيرسي، أن كاتب الرسالة طالب يعمل صيفا في الوكالة، وفعل ذلك محاولا "فعل شيء طريف".

واعتذر الباحثون عن تلك الرسالة، كما لم توجه أي تهم للطالب على إثر الواقعة، إلا أنه تم استبعاد الطالب من المشروع.