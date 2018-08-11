اختفاء طائرة خفيفة في إندونيسيا تقل 9 أشخاص

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت الطائرة التابعة لشركة "ديمون إير" في رحلة جوية مدتها 42 دقيقة، اليوم من تاناه ميراه في منطقة بوفين ديغول إلى أوكسيبيل، بمنطقة بيغونونغان بينتانغ.الشرطة المحلية اللفتنانت كولونيل مايكل مومبونان، أن الطائرة التي تقل طيارين اثنين وسبعة ركاب أقلعت من تاناه ميراه الساعة 1:42 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر وصولها الساعة 2:20 بعد الظهر، مشيرا إلى أن الطائرة فقدت الاتصال بعدما اتصلت ببرج المراقبة في أوكسبيل وتم توجيهها إلى مدرج للهبوط.
ووأضاف، ن عملية البحث جارية، لكن الأمر سيستغرق ساعات من وصول رجال الإنقاذ إلى موقع تحطم مشتبه به، حيث ذكر القرويون أنهم سمعوا أصواتا عالية وانفجارا.
وأظهرت قائمة الطاقم والركاب أن أحد الركاب كان طفلا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)