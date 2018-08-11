اختفاء طائرة خفيفة في إندونيسيا تقل 9 أشخاص

أفادت تقارير إندونسية صادرة صباح اليوم السبت، عن اختفاء ​طائرة​ خفيفة، من نوع بيلاتوس بي سي -6 بورتر، تقل تسعة أشخاص في مقاطعة بابوا أقصى شرق إندونيسيا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت الطائرة التابعة لشركة "ديمون إير" في رحلة جوية مدتها 42 دقيقة، اليوم من تاناه ميراه في منطقة بوفين ديغول إلى أوكسيبيل، بمنطقة بيغونونغان بينتانغ.

وذكر قائد ​الشرطة​ المحلية اللفتنانت كولونيل مايكل مومبونان، أن الطائرة التي تقل طيارين اثنين وسبعة ركاب أقلعت من تاناه ميراه الساعة 1:42 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر وصولها الساعة 2:20 بعد الظهر، مشيرا إلى أن الطائرة فقدت الاتصال بعدما اتصلت ببرج المراقبة في أوكسبيل وتم توجيهها إلى مدرج للهبوط.

ووأضاف، ن عملية البحث جارية، لكن الأمر سيستغرق ساعات من وصول رجال الإنقاذ إلى موقع تحطم مشتبه به، حيث ذكر القرويون أنهم سمعوا أصواتا عالية وانفجارا.

وأظهرت قائمة الطاقم والركاب أن أحد الركاب كان طفلا.

يشار إلى أن الطائرات هي الطريقة العملية الوحيدة للوصول إلى العديد من المناطق في إقليمي بابوا وبابوا الغربية، وهما يقعان في منطقة جبلية ذات غابات.

واختتمت الصحيفة، بأن عدد سكان إندونسيا يبلغ 260 مليون شخص، وتعاني من حوادث النقل في البر والبحر والجو بسبب الاكتظاظ على العبارات وتهالك البنية التحتية ومعايير السلامة.