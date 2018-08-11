أردوغان يهدد وتركيا مستعدة للتعامل بالعملة الوطنية مع روسيا والصين وإيران

وقال أردوغان، في كلمته في اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية بشمال تركيا، اليوم السبت "حاولوا أسر بلادنا في 15 تموز/ يوليو 2015، وقمنا بالرد عبر عملياتنا في سوريا، أما الآن فهم يسعون لفعل ذلك عن طريق الاقتصاد".
وأضاف أردوغان "الذين يدخلون في مواجهة مع تركيا في سبيل الحسابات الصغيرة سيدفعون ثمن ذلك في المنطقة وفي سياستهم الداخلية".
وأوضح أردوغان "أمهلتنا الولايات المتحدة الأمريكية حتى الساعة السادسة مساء لتسليم القس الأمريكي"،.
متابعا "يظنون أن تركيا ستنهار عندما يرتفع سعر الدولار أمام الليرة التركية… نحن مستعدون للتعامل بالعملة الوطنية في تجارتنا مع روسيا وإيران والصين".
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