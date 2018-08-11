إيران تعين وزيرا للرفاهية الاجتماعية

عين الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، وزيرا جديدا بالوكالة لوزارة العمل والتعاون والرفاهية الاجتماعية، بعد حجب مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) الثقة عن الوزير السابق علي ربيعي، الأربعاء الماضي.

وبحسب وكالة أنباء فارس، جاء في القرار الرئاسي الذي نُشر على الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أنه بحسب المادة 135 من الدستور الإيراني تم تعيين محسني بندبي، وزيرا بالوكالة لوزارة العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي، نظرا لخبراته الإدارية والتنفيذية وكفاءته.

© Sputnik . Ramil Sitdikov في ظل العقوبات الأمريكية... إيران توقع اتفاقا دبلوماسيا جديدا مع دولة أوروبية وأعرب روحاني عن أمله أن يوفق محسني بندبي بمهامه عبر التعاون مع جميع منتسبي الوزارة، في إطار تقديم الخدمات للشعب الإيراني والالتزام بنظام الجمهورية والقوانين والميثاق الأخلاقي للحكومة الحالية.

وكان تم عزل علي ربيعي، الأربعاء الماضي، بعدما صادق البرلمان الإيراني، على حجب الثقة عنه، بـ129 صوتا مؤيدا و111 صوتا معارضا، و3 ممتنعين من مجموع 243 صوتا.

وبحسب فرانس برس، يعد ربيعي البالغ من العمر 62 عاما، من أبرز حلفاء الرئيس روحاني، وكان مستشارا للرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي بين عامي 1997 و2005.

وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 ثم إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران الثلاثاء الماضي، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

لكن البلاد كانت تعاني أساسا من مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة مثل البطالة وبطء الاستثمارات، بدون أن يتمكن الفريق الاقتصادي الحالي من تقديم حلول لها.

واختتمت فرانس برس، تعرض روحاني لضغوط متزايدة في الأسابيع الماضية لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادي.