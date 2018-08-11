مركز للجيش الأمريكي يطالب أوروبا بإجراءات موسعة ضد "حزب الله"

وفي تقرير له، دعا المركز دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عزلة دبلوماسية على إيران، وذلك بعد اعتقال الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في ألمانيا شهر تموز/ يوليو الماضي بتهمة التخطيط لمهاجمة تجمع للمعارضين لنظام طهران في باريس.
ونوه المركز إلى التحذيرات الجديدة التي أطلقها المسؤولون الأمريكيون للدول الأوروبية بأن إيران تخطط لمزيد من الأنشطة الإرهابية في مناطق أخرى من أوروبا.
كما أشار التقرير إلى الاجتماع الأخير لمجموعة تنسيق "إنفاذ القانون" بشأن أنشطة "حزب الله"، والذي عقد في الإكوادور مطالبا الدول المشاركة بوضع استراتيجية قوية للتصدي لحزب الله تقوم على التعاون الوثيق بين واشنطن وأوروبا.
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