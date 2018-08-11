مركز للجيش الأمريكي يطالب أوروبا بإجراءات موسعة ضد "حزب الله"

شدد "مركز مكافحة الإرهاب" التابع للجيش الأمريكي على ضرورة مقاطعة الدول الأوروبية لـ"حزب الله" اللبناني بأكمله، فضلا عن العقوبات المالية والدبلوماسية الموسعة عليه.

© AFP 2018 / Ramzi Haidar بالصور... لأول مرة "حزب الله" يعرض ترسانته الجوية

اعتبر "مركز مكافحة الإرهاب​" التابع للجيش الأمريكي أن تصنيف الجناح العسكري لـ" ​حزب الله​ " منظمة إرهابية غير كاف، مشددا على ضرورة مقاطعة الدول الأوروبية للحزب بأكمله فضلا عن العقوبات المالية والدبلوماسية الموسعة. بحسب ما نقلته "النشرة" اللبنانية.

وفي تقرير له، دعا المركز دول ​الاتحاد الأوروبي​ إلى فرض عزلة دبلوماسية على ​إيران​، وذلك بعد اعتقال الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في ألمانيا شهر تموز/ يوليو الماضي بتهمة التخطيط لمهاجمة تجمع للمعارضين لنظام طهران في باريس.

ونوه المركز إلى التحذيرات الجديدة التي أطلقها المسؤولون الأمريكيون للدول الأوروبية بأن إيران تخطط لمزيد من الأنشطة الإرهابية في مناطق أخرى من أوروبا.

كما أشار التقرير إلى الاجتماع الأخير لمجموعة تنسيق "إنفاذ القانون" بشأن أنشطة "حزب الله"، والذي عقد في الإكوادور مطالبا الدول المشاركة بوضع استراتيجية قوية للتصدي لحزب الله تقوم على التعاون الوثيق بين واشنطن وأوروبا.