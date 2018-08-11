اجتماع عسكري رفيع يسفر عن اتفاق بين تركيا وإيران... هذه تفاصيله

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian مقتل 11 عنصرا من الحرس الثوري في اشتباكات غربي إيران

وبحسب وكالة " أنباء فارس "، تباحث قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي وقائد قوات الدرك التركي الفريق عارف جتين، بشأن مكافحة أنشطة زمرتي "بيجاك" و" ب.ك.ك " الإرهابيتين وكذلك مکافحة تهريب السلع.

وفي تصريح صحفي على هامش لقائه مع قائد شرطة الدرك التركية، في منطقة بورالان ماكو شمال غرب إيران، قال العميد رضائي، إنه استمرارا للاجتماعات السابقة في طهران وبدعوة من حرس الحدود الإيراني، عقد اجتماع في منطقة الصفر الحدودية في ماكو مع قائد قوات الدرك التركي والوفد رفيع المستوى المرافق له، حيث جرى البحث خلال اللقاء حول مختلف القضايا وكان محورها رفع مستوى التعاون الحدودي.

وأوضح أن العمل لتعزيز الأمن في المنطقة كان من المحاور الأخرى للاجتماع وتم طرح قضايا مثل تسهيل العبور من منافذ بازركان ورازي وسرو الحدودية.

وأضاف: تقرر أيضا عقد اجتماعات مشتركة كل 6 أشهر مرة بين قادة قوات المحافظات أو المناطق الحدودية لمتابعة القضايا المناطقية.

من جانبه قال قائد قوات الدرك التركي إن هنالك تعاطيا جيدا وتعاونا وثيقا بين البلدين الصديقين والشقيقين تركيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال: في ضوء أنشطة زمر مناهضة مثل "بيجاك" و"ب.ك.ك" ومهربي السلع وغير ذلك فإننا بصفتنا قوات حرس حدود في البلدين عازمون على مكافحتها في الحدود المشتركة ونأمل عبر هذا الاجتماع بالإسراع في وتيرة التعاون كي نتمكن من إرساء الامن الجيد في الحدود المشتركة.