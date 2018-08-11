وصول بعثة أممية قطاع غزة

وصلت قطاع غزة، ظهر اليوم، السبت، بعثة أممية مكونة من نائب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط وعدد من مساعديه.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت، أن نائب المبعوث الأممي للسلام للشرق الأوسط، وصل قطاع غزة، وعدد من مساعديه، بهدف التوصل لإعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

ونفت مصادر فلسطينية وصول نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي للشرق الأوسط لغزة، إنما وصل عدد من مساعديه، بهدف إعادة الهدوء، مجددا، إلى القطاع.

>> עדכון: בעזה מדווחים כי הצוות של שליח האו"ם מלאדנוב יצא מהרצועה לאחר כשלוש שעות @galberger — כאן חדשות (@kann_news) August 11, 2018

وكان ميلادينوف والوساطة المصرية قد نجحا في وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمام الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، بعد يوم دام، سقط فيه العشرات من القتلى والجرحى الفلسطينيين، وإصابة بعض الإسرائيليين في مستوطنات "غلاف غزة".