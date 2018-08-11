قطر تعرض الوساطة بين اليونان وتركيا

وبحسب صحيفة "ذا ناشيونال هيرالد" اليونانية، عرض وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية على الحكومة اليونانية التوسط بينها وأنقرة للإفراج عن جنديين يونانيين محتجزين في تركيا منذ مارس الماضي.
وتابعت الصحيفة، إن العرض القطري جاء خلال لقاء بين العطية ونظيره اليوناني بانوس كامينوس في العاصمة أثينا يوم أمس الجمعة، مضيفة أن وزير الدفاع اليوناني شكر الجانب القطري على مقترحه.
وقد تفاقم التوتر في العلاقات بين الدولتين الشريكتين في حلف الناتو، اليونان وتركيا، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في يوليو/تموز 2016.
وتطالب أنقرة بتسليم 8 عسكريين أتراك متهمين بأنهم انقلابيون فروا إلى اليونان بعد فشل الانقلاب، لكن أثينا ترفض الاستجابة لهذا الطلب.
ويتواجد وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية في اليونان منذ يومين حيث زار المناطق المنكوبة من الحرائق الأخيرة، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية.
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