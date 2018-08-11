قطر تعرض الوساطة بين اليونان وتركيا

أفادت تقارير صحفية يوناينة أن قطر عرضت على اليونان التوسط لدى تركيا للإفراج عن جنود يونايين محتجزين، لدى تركيا منذ عبور الحدود بشكل غير مقصود خلال سوء الأحوال الجوية في الأول من مارس/آذار الماضي.

وبحسب صحيفة "ذا ناشيونال هيرالد" اليونانية، عرض وزير الدفاع القطري خالد بن ​محمد العطية​ على الحكومة ​اليونانية التوسط بينها وأنقرة​ للإفراج عن جنديين يونانيين محتجزين في ​تركيا​ منذ مارس الماضي.

وتابعت الصحيفة، إن العرض القطري جاء خلال لقاء بين العطية ونظيره اليوناني ​بانوس كامينوس​ في العاصمة ​أثينا​ يوم أمس الجمعة، مضيفة أن وزير الدفاع اليوناني شكر الجانب القطري على مقترحه.

وقد تفاقم التوتر في العلاقات بين الدولتين الشريكتين في حلف ​الناتو​، اليونان وتركيا، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في يوليو/تموز 2016.

وتطالب أنقرة بتسليم 8 عسكريين أتراك متهمين بأنهم انقلابيون فروا إلى اليونان بعد فشل الانقلاب، لكن أثينا ترفض الاستجابة لهذا الطلب.

كما رفضت اليونان بشكل قاطع شرط الرئيس التركي تسليم أنقرة جنودها الثمانية مقابل الإفراج عن الجنديين اليونانيين اللذين اعتقلتهما السلطات التركية واتهمتهما بالتجسس​ العسكري، بعدما عبرا الحدود التركية عن طريق الخطأ في مارس 2018.

ويتواجد وزير الدفاع القطري خالد بن ​محمد العطية في اليونان منذ يومين حيث زار المناطق المنكوبة من الحرائق الأخيرة، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية.