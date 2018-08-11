مصرع 37 شخصا بسبب انزلاقات أرضية جنوب الهند

وبحسب فرانس برس، تتعرض الولاية التي تشكل مقصدا للسياح كل عام لأمطار موسمية غزيرة، لكنها بلغت شدة غير مسبوقة هذا العام.
وقال منسق إقليمي، إن النازحين "نقلوا الى 350 مركز استقبال في كل أنحاء الولاية".
وشارك الجيش في عمليات الإنقاذ في كيرالا، بعدما أجبرت الأمطار التي استمرت يومين السلطات على فتح صمامات 27 خزانا للتخلص من فائض المياه، علما بأن صمام أحد تلك الخزانات لم يفتح منذ 26 عاما.
وكتب رئيس الحكومة الأقليمية بيناياري فيجايان على تويتر، إن "ولايتنا تواجه تدميرا غير مسبوق"، لافتا إلى "خسائر كبيرة في الأرواح وتعرض مئات المنازل لتدمير كامل"، مع إشادته بعمل المسعفين الذين أتوا من كل أنحاء الهند.
وزار أكثر من مليون سائح كيرالا العام الفائت وفق إحصاءات رسمية.
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