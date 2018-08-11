مصرع 37 شخصا بسبب انزلاقات أرضية جنوب الهند

قتل 37 شخصا وشرد 37 ألفا جراء انزلاقات للتربة وفيضانات نتجت من الأمطار الموسمية في ولاية كيرالا جنوب غرب الهند، وفق ما أفادت السلطات اليوم السبت.

وبحسب فرانس برس، تتعرض الولاية التي تشكل مقصدا للسياح كل عام لأمطار موسمية غزيرة، لكنها بلغت شدة غير مسبوقة هذا العام.

وقال منسق إقليمي، إن النازحين "نقلوا الى 350 مركز استقبال في كل أنحاء الولاية".

© AP Photo / Altaf Qadri مقتل أكثر من 20 شخصا نتيجة انهيارات أرضية في الهند

وشارك الجيش في عمليات الإنقاذ في كيرالا، بعدما أجبرت الأمطار التي استمرت يومين السلطات على فتح صمامات 27 خزانا للتخلص من فائض المياه، علما بأن صمام أحد تلك الخزانات لم يفتح منذ 26 عاما.

وكتب رئيس الحكومة الأقليمية بيناياري فيجايان على تويتر، إن "ولايتنا تواجه تدميرا غير مسبوق"، لافتا إلى "خسائر كبيرة في الأرواح وتعرض مئات المنازل لتدمير كامل"، مع إشادته بعمل المسعفين الذين أتوا من كل أنحاء الهند.

وزار أكثر من مليون سائح كيرالا العام الفائت وفق إحصاءات رسمية.