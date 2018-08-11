أفغانستان...استبعاد مرشحين في الانتخابات بسبب صلتهم بجماعات مسلحة

ذكرت "رويترز" اليوم السبت، أن اللجنة المستقلة المعنية بالنظر في الشكاوى الانتخابية أصدرت بيانا يتضمن أسماء المرشحين المستبعدين وبينهم نواب في البرلمان الحالي بعدما ذكرت أنهم على صلة مباشرة بجماعات مسلحة محظورة، في حين قدم من تم ذكر أسماءهم في البيان طعونا قانونية.
وستجرى الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد الكثير من التأخير، وتعد اختبارا مهما للديمقراطية في البلاد، التي تشهد حربا منذ أربعة عقود.
وتأتي تلك الانتخابات وسط تزايد هجمات طالبان و"داعش" الذين هددوا باستهداف العملية الانتخابية برمتها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)