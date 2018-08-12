البابا ينتقد "الحرية المطلقة" أمام 70 ألف شاب في روما

انتقد البابا فرنسيس، السبت، "الحرية من دون ضوابط" أمام نحو 70 ألف شاب إيطالي، هتفوا له في ملعب مكسيم التاريخي لسباق الخيل في روما.

وقال البابا ردا على أسئلة بعض الشبان "إن حق الاختيار واتخاذ القرار هو التعبير عن الحرية بمداها الأكبر. إلا أن فكرة الحرية التي نتنفسها اليوم هي فكرة الحرية من دون روابط وضوابط".

© AP Photo / Alessandra Tarantino بيان "الكنيسة الكاثوليكية" حول أنباء الاتفاق السري لبناء كنائس في السعودية

ووفقا لـ"فرانس برس"، ردا على سؤال حول دعوة الأهل الشبان إلى إنهاء دروسهم قبل الدخول في علاقة غرامية، نصح البابا بالإقدام على الزواج عندما يلتقون "الحب الحقيقي".

وقال إن الحب "لا يعرف أنصاف الحلول".

ويأتي هذا التجمع في إطار تحرك واسع للكنيسة الكاثوليكية قبل سينودس الأساقفة الخاص بالشباب في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بعد 3 سنوات على آخر سينودس خصص للعائلة.

وتحدد موعد عقد "الأيام العالمية للشبان" بين الـ 22 والـ 27 من كانون الثاني/يناير المقبل في بنما في حضور البابا فرنسيس.