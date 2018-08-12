10 آلاف شخص يحضرون حفلة موسيقية لفنانين روس في لوغانسك

أعلنت ممثلة وزارة الثقافة والرياضة والشباب في جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، يكاترينا إيفانينكو، أن نحو 10 آلاف شخص حضروا حفلة موسيقية لفنانين روس في لوغانسك، والتي شارك فيها فاختانغ، وفلاد توبالوف، وفرقة البوب "5سات فاميلي".

لوغانسك — سبوتنيك. وقالت غيفانينكو، للصحفيين: "اليوم عندنا احتفال مزدوج هما يوم البناء ويوم الرياضي. فنانونا ونجومنا المحبوبون جاؤوا لتهنئتنا، وحضر الحفل 10 آلاف شخص. ويسعدني بأن اليوم هناك حوالي 200 شخص من منطقة لوغانسك، التي تسيطر عليها كييف. إنه هو يوم عيد للجميع".

© Sputnik . Valerei Milnikov جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها خمس مرات

هذا، وجرى افتتاح الحفل من قبل فنان الـ "بيت بوكس" الروسي فاختانغ كالاندادزة، والمعروف باسم فاختانغ. قام الفنان بتقديم الـ "بيت بوكس"، وعدد من الألحان الموسيقية المعروفة. وفنان فرقة "ساماش" السابق فلاد توبالوف، الذي قدم ألحانه الشهيرة "أمسية ألوان المطر الصيفي"، "لا أعود"، "أنا ذاهب إلى البيت"، وألحان أخرى

وقبل بدء تقديم العرض، تحدث عازفو فرقة "5سات فاميلي"، فاسيلي كوسينسكي وفاليري يفريموفا للصحفيين، عن ما يتوقعونه من الحفل.

وقال أعضاء الفرقة: "نتوقع موجة من الطاقة والطاقة المتبادلة. ونأمل أن نتذكر هذه المرة الأولى لفترة طويلة وإبقائها في قلوبنا".