هجوم بالقنابل يؤدي إلى وقف خط أنابيب نفط في كولومبيا

ووقع الهجوم مساء الجمعة في منطقة ريفية في بلدة سارافينا في إقليم أروكا قرب الحدود مع فنزويلا.
ووبحسب "رويترز"، قالت إيكوبترول في بيان إن "الحادث تسبب في تسرب النفط الخام إلى الغطاء النباتي والتربة دون التأثير على مصادر المياه ووصوله إلى جزء من طريق يعمل كطريق بديل من سارافينا إلى بلدة تامي".
وعلى الرغم من توقف هذا الخط الذي يستطيع نقل ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميا لم تتأثر عمليات الإنتاج والتصدير من حقل كانو ليمون الذي تديره شركة أوكسيدنتال بتروليوم.
وكان هذا الخط الذي يبلغ طوله 780 كيلومترا قد أوقف 6 أشهر في وقت سابق من العام الجاري بسبب الهجمات المتكررة وسرقة النفط الخام قبل استئنافه في الـ 10 من يوليو/تموز.
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