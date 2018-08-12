بريطانيا... إصابة 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في مدينة مانشستر

وأوضحت الشرطة أن حادث إطلاق نار وقع في ضاحية "موس سايد" على طريق كليرمونت بمدينة مانشستر، أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل.
وقالت الشرطة إنها بعثت أفراد الشرطة الخاصة إلى المنطقة، وفرضت طوقا أمنيا لحين انتهاء التحقيقات حول الحادث، دون أن تفرج عن المزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادث ومنفذه.
وقالت ديبي دولي، مديرة التحقيقات: "لحسن الحظ لا يبدو أن أي من الإصابات هناك خطورة على حياتها، ولا يزال أفراد الأمن يحاولون تحديد موقع إطلاق النار والمسؤول عن هذا الهجوم الخطير، عن طريق الحديث مع شهود العيان ومراجعة الدوائر التليفزيونية المغلقة".
Several people have been injured after shots were fired in #MossSide earlier this morning. Extra officers will continue to patrol the area over the coming days. https://t.co/qzIQJzfKeX pic.twitter.com/I4CevWIlOo— G M Police (@gmpolice) August 12, 2018
يذكر أن المنطقة كانت تحتفل بكرنفال الكاريبي قبل واقعة إطلاق النار بساعات قليلة.
Ten people injured in a shooting in Moss Side, Manchester overnight — injuries range from minor to major pic.twitter.com/F2dTqjjVxL— Zora Suleman (@ZoraSuleman) August 12, 2018
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