رئيس الوزراء الهندي: واثق من فوز أكبر في انتخابات 2019

أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، عن ثقته في إعادة انتخابه وبأغلبية أكبر في انتخابات برلمانية تجرى العام المقبل.

واستبعد مودي نجاح محاولات المعارضة لتأليب الرأي العام ضد حكومته لعدم وفائها بوعود التنمية الاقتصادية السريعة وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، حسبما ذكرت "رويترز".

© AFP 2018 / Robert Gonzaga أمريكا تخفف قيود التصدير لمبيعات التكنولوجيا المتطورة إلى الهند

وصرح رئيس الوزراء الهندي ، في مقابلة مع صحيفة (تايمز أوف إنديا)، بأن الحكومة التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي له، ملتزمة بتحسين حياة كل المواطنين بغض النظر عن ديانتهم، وتابع: "بكل تأكيد سنحصل على مقاعد أكثر من التي حصلنا عليها في المرة السابقة وأنا واثق من أننا سنكسر كل الأرقام القياسية التي حققها التحالف الوطني الديمقراطي من قبل ونحقق مجدا أعظم، الناس معنا وليس لدينا ما نخشاه".

يذكر أن المعارضة تحاول بقيادة حزب "المؤتمر" تشكيل ائتلاف كبير من أحزاب إقليمية وجماعات شيوعية لإطلاق حملة مشتركة في مواجهة مودي، الذي يعتبرونه شخصية مثيرة للانقسام ولديه أجندة حزبية تهتم أولا بالمصالح الهندوسية، فيما ينفي حزب مودي أي تحيز ضد المسلمين وقال للصحيفة إن حكومته تؤمن بالمساواة فيما يتعلق بحكم القانون.

وتظهر استطلاعات للرأي أن مودي يظل الأوفر حظا للفوز بولاية أخرى لمدة خمس سنوات لكن حزبه عانى من انتكاسات في بعض الانتخابات المحلية في الأشهر القليلة الماضية مما شجع المعارضة.