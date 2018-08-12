رئيس الوزراء الهندي: واثق من فوز أكبر في انتخابات 2019

واستبعد مودي نجاح محاولات المعارضة لتأليب الرأي العام ضد حكومته لعدم وفائها بوعود التنمية الاقتصادية السريعة وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، حسبما ذكرت "رويترز".
يذكر أن المعارضة تحاول بقيادة حزب "المؤتمر" تشكيل ائتلاف كبير من أحزاب إقليمية وجماعات شيوعية لإطلاق حملة مشتركة في مواجهة مودي، الذي يعتبرونه شخصية مثيرة للانقسام ولديه أجندة حزبية تهتم أولا بالمصالح الهندوسية، فيما ينفي حزب مودي أي تحيز ضد المسلمين وقال للصحيفة إن حكومته تؤمن بالمساواة فيما يتعلق بحكم القانون.
وتظهر استطلاعات للرأي أن مودي يظل الأوفر حظا للفوز بولاية أخرى لمدة خمس سنوات لكن حزبه عانى من انتكاسات في بعض الانتخابات المحلية في الأشهر القليلة الماضية مما شجع المعارضة.
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