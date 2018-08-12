روحاني يدعو دول بحر قزوين إلى تأسيس منظمة للاستثمار المشترك

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، الدول الخمس المطلة على بحر قزوين إلى تأسيس منظمة للتعاون الجمركي، والاستثمار المشترك، وتعزيز البنى الاقتصادية بينها.

القاهرة — سبوتنيك. وقال روحاني، في كلمته أمام القمة الخامسة لرؤساء وقادة دول بحر قزوين، في أكتاو بكازاخستان "نرى أنه من المناسب أن نخطو خطوات لتأسس منظمة للتعاون الجمركي، والاستثمار المشترك، وتعزيز البنى الاقتصادية".

© Sputnik . Maksim Blinov وزير الخارجية الكازخستاني: لا حديث عن نشر قواعد عسكرية أمريكية في بحر قزوين

إيران على استعداد لتفعيل التجارة بين الشمال والجنوب، ونرى أنه من المناسب أيضا تشكيل لجان للمؤسسات السياحية، ونقل الطاقة.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "بحر قزوين يستطيع أن يمثل نموذجا ناجحا لثبات التعاون والأمن والسلام".

في سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دول بحر قزوين، ستنشئ منتدي قزوين الاقتصادي، وقال خلال اجتماع قمة بحر قزوين: "ستعزز القرارات المتعلقة بإنشاء المنتدى الاقتصادي لبحر قزوين الاتصالات بين مجتمعات الأعمال في بلداننا".