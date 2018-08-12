وزير إسرائيلي: هناك 21 دولة عربية ومن يرفض "قانون القومية" فعليه الذهاب إليها

قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي، تعليقا على رافضي قانون "القومية"، إن هناك 21 دولة عربية، ومن يرفض القانون فعليه الذهاب إليها.

وعلق وزير الاقتصاد الإسرائيلي، إيلي كوهين، على تنظيم عرب إسرائيل (عرب 48) لأكبر مظاهرة للرافضين لقانون "القومية اليهودية"، بأن هناك 21 دولة عربية، تضم المسلمين والمسيحيين، وعلى من يرفض القانون الإسرائيلي، فعليه العيش في أي منها.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، على لسان إيلي كوهين، أن قانون "القومية اليهودية" هو قانون الشعب اليهودي، وقانون لدولة إسرائيل.

שר הכלכלה אלי כהן תקף את מתנגדי חוק הלאום: "יש 21 מדינות ערביות — מי שרוצה מוזמן ללכת". האזינו לריאיון של @Eli_Bitan ו-@mendy_gruzman עם השר @elicoh1 https://t.co/GBkdvjB6Ng — כאן חדשות (@kann_news) August 12, 2018

يشار إلى أن عشرات الآلاف من المتظاهرين من عرب إسرائيل نظموا مظاهرات موسعة، أمس السبت، في ميدان رابين بتل أبيب، للاعتراض على قانون "القومية"، وشارك فيها إسرائيليون من اليهود، منهم أكاديميين ومثقفين وصحفيين، وكذلك من الدروز والشركس.