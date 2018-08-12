مؤلفة كتاب "المعتوه" عن دونالد ترامب: الرئيس يأكل الورق

زعمت المساعدة السابق في البيت الأبيض، أوماروسا مانيغولت نيومان، في كتابها الجديد "المعتوه"، أنها شاهدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إحدى المرات وهو يأكل الورق.

وأشارت إلى أنها كانت شاهدة على هذه الواقعة، بعدما اجتماع عقده ترامب مع محاميه الشخصي في تلك الفترة، مايكل كوهين، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب عن مؤلفة كتاب "المعتوه" المسيء له: إنها وضيعة

وقالت في كتابها " Unhinged " أو "المعتوه": "رأيت ترامب وهو يضع ملاحظة ورقية في فمه، وعلى الرغم من أنه شخص يخشى الميكروبات، إلا إنني صدمت عندما شاهدته وهو يمضغ الورق ويبتلعه".

وتابعت أوماروسا مرجحة: "لابد أن ما ابتلعه أمر حساس للغاية".

وتم إقالة أوماروسا مانيغولت نيومان، من قبل كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وانتقد البيت الأبيض، مذكرات أوماروسا، وأشار إلى أنها "مليئة بالأكاذيب والاتهامات الباطلة".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز: "بدلا من قول الحقيقة عن الرئيس الصالح ترامب وما تبذله إدارته لجعل أمريكا آمنة ومزدهرة، فإن هذا الكتاب مليء بالأكاذيب والاتهامات الباطلة".

ومن المقرر طرح كتاب "Unhinged: An Insider Account of the Trump White House" في الأسواق في 14 أغسطس/ آب الجاري.