مؤلفة كتاب "المعتوه" عن دونالد ترامب: الرئيس يأكل الورق

وأشارت إلى أنها كانت شاهدة على هذه الواقعة، بعدما اجتماع عقده ترامب مع محاميه الشخصي في تلك الفترة، مايكل كوهين، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وتابعت أوماروسا مرجحة: "لابد أن ما ابتلعه أمر حساس للغاية".
وتم إقالة أوماروسا مانيغولت نيومان، من قبل كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
The more I hear, the more I realize the title of the book refers to the author, not Trump… 🤔#Omarosa #Trump #Unhinged #MAGA pic.twitter.com/jvemPfkiEZ— Blake_View🇺🇸 (@Blake_View) August 11, 2018
وانتقد البيت الأبيض، مذكرات أوماروسا، وأشار إلى أنها "مليئة بالأكاذيب والاتهامات الباطلة".
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز: "بدلا من قول الحقيقة عن الرئيس الصالح ترامب وما تبذله إدارته لجعل أمريكا آمنة ومزدهرة، فإن هذا الكتاب مليء بالأكاذيب والاتهامات الباطلة".
ومن المقرر طرح كتاب "Unhinged: An Insider Account of the Trump White House" في الأسواق في 14 أغسطس/ آب الجاري.
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