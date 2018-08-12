صحيفة: إسرائيل تستعد لاغتيالات انتقائية لقادة "حماس"

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الدائرة الأمنية الإسرائيلية استعدت، خلال الأشهر القليلة الماضية، للقيام بسلسلة اغتيالات انتقائية لقادة حركة "حماس" في قطاع غزة.
وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" يخشيان من أنه بعد اغتيال أحد قيادات "حماس"، تعود الحركة لمهاجمة مستوطنات "غلاف غزة"، وفتح جبهة عسكرية جديدة، رغم استعداد إسرائيل لعملية عسكرية موسعة في القطاع، وبأن مصر والمبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف يحولا دون ذلك.
وأضافت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي غير مهتم بالقيام بعملية عسكرية موسعة في قطاع غزة، حتى نهاية العام 2019.
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