نزارباييف: لابد من اعتماد اتفاقية منفصلة بشأن الأنشطة العسكرية في "بحر قزوين"

أكتاو — سبوتنيك. وقال الرئيس الكازاخستاني خلال الجلسة المخصصة للصحفيين في قمة بحر قزوين: " اقترحت عددا من التدابير الإضافية. الأول هو التوصل إلى اتفاق بشأن إبرام اتفاقية منفصلة من خمسة جوانب بشأن تدابير بناء الثقة
وأضاف الرئيس الكازاخستاني: " تعتبر هذه الاتفاقية دستورا لبحر قزوين، فهي مصممة على حل جميع القضايا المتعلقة بحقوق والتزامات الدول الساحلية، وكذلك تصبح الضامن للأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة ككل".
وأوضح نزرباييف: "في سياق إعداد الاتفاقية، شرعت جميع الدول في تحقيق مصالحها في ضمان الاستقرار السياسي وتطوير منطقة بحر قزوين والحفاظ على مواردها الطبيعية ومضاعفتها".
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