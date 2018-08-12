نزارباييف: لابد من اعتماد اتفاقية منفصلة بشأن الأنشطة العسكرية في "بحر قزوين"

صرح الرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نزرباييف، اليوم الأحد، بأنه اقترح على دول "بحر قزوين الخمسة" العمل على اعتماد اتفاق منفصل بشأن الأنشطة العسكرية في بحر قزوين.

أكتاو — سبوتنيك. وقال الرئيس الكازاخستاني خلال الجلسة المخصصة للصحفيين في قمة بحر قزوين: " اقترحت عددا من التدابير الإضافية. الأول هو التوصل إلى اتفاق بشأن إبرام اتفاقية منفصلة من خمسة جوانب بشأن تدابير بناء الثقة

© Sputnik . Aliksei Nikolskei بوتين: اتفاقية بحر قزوين تضمن عدم وجود قوى غير إقليمية في البحر

المتفق عليها في مجال الأنشطة العسكرية. وتوفر هذه الوثيقة توازناً للأسلحة في بحر قزوين ، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف، وسوف توحد جهودنا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأضاف الرئيس الكازاخستاني: " تعتبر هذه الاتفاقية دستورا لبحر قزوين، فهي مصممة على حل جميع القضايا المتعلقة بحقوق والتزامات الدول الساحلية، وكذلك تصبح الضامن للأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة ككل".

وأوضح نزرباييف: "في سياق إعداد الاتفاقية، شرعت جميع الدول في تحقيق مصالحها في ضمان الاستقرار السياسي وتطوير منطقة بحر قزوين والحفاظ على مواردها الطبيعية ومضاعفتها".