رئيس حزب إسرائيلي يدعو لإقالة ليبرمان

وذكرت القناة الثانية العبرية، أمس السبت، أن آفي غباي، رئيس حزب العمل الإسرائيلي، طالب وزير الدفاع بتقديم استقالته، على خلفية فشله في تأدية مهام عمله.
وقال غباي إنه "لا يمكن أن يكون لدولة إسرائيل وزير دفاع مثله، وأدعوه للذهاب لبيته".
يذكر أن بتسلئيل سموتريتش، عضو الكنيست الإسرائيلي، نعت وزير دفاع بلاده، أفيغدور ليبرمان، بـ"الضعيف والثرثار"، وقال، في حوار أمس للقناة السابعة العبرية:
إن ليبرمان شخص ضعيف، وثرثار، وليس لديه فكر استراتيجي، ولديه فجوة كبيرة بين القول والفعل.
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