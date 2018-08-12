رئيس حزب إسرائيلي يدعو لإقالة ليبرمان

دعا رئيس حزب إسرائيلي إلى إقالة أفيغدور ليبرمان، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفشله في منصبه كوزير للدفاع.

وذكرت القناة الثانية العبرية، أمس السبت، أن آفي غباي، رئيس حزب العمل الإسرائيلي، طالب وزير الدفاع بتقديم استقالته، على خلفية فشله في تأدية مهام عمله.

وقال غباي إنه "لا يمكن أن يكون لدولة إسرائيل وزير دفاع مثله، وأدعوه للذهاب لبيته".

© Sputnik . Maxim Blinov عضو كنيست ينعت ليبرمان بـ"الضعيف والثرثار"

وهاجم غباي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، لعدم وجود حلول لدى حكومته في قطاع غزة، وبأنه خلال ولايته جرت حربين أو عمليتين عسكريتين في قطاع غزة، دون وجود حل للأزمة في القطاع مع إسرائيل.

يذكر أن بتسلئيل سموتريتش، عضو الكنيست الإسرائيلي، نعت وزير دفاع بلاده، أفيغدور ليبرمان، بـ"الضعيف والثرثار"، وقال، في حوار أمس للقناة السابعة العبرية:

إن ليبرمان شخص ضعيف، وثرثار، وليس لديه فكر استراتيجي، ولديه فجوة كبيرة بين القول والفعل.