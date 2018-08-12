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    هجوم على ثكنة عسكرية في كابول/ 29 يناير/كانون الثاني 2018

    الحكومة الأفغانية ترسل ألف عنصر و400 آلية مصفحة إلى غزني

    © Sputnik .
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    أعلن رئيس هيئة الأركان بالجيش الأفغاني، شريف يفتلي، أن الحكومة أرسلت ألف عنصر من القوات الخاصة، و400 آلية مصفحة من كابول إلى غزني، التي سيطر عليها مقاتلو طالبان الجمعة الماضية.

    كابول — سبوتنيك. وقال يفتلي، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي، وردا على سؤال حول تصريحات لأهالي المدينة بأن معظم النقاط الاستراتيجية في غزني بأيدي طالبان: "إذا كانت المدينة بأكملها بأيدي عناصر طالبان، فأين جميع العناصر اللذين أرسلناها إلى هناك، ألف عنصر كوماندوز و400 آلية مصفحة ذهبت من كابول، أين هم".

    هجوم استهدف ثكنة للجيش الأفغاني بالقرب من الأكاديمية العسكرية في كابول، أفغانستان 29 يناير/ كانون الثاني 2018
    © Sputnik . Jak
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    وأضاف يفتلي أن "أولويات القوات الأمنية، هي تطهير مدينة غزني وفتح الطريق الدولي كابول- قندها المار من غزني".

    وأعلنت السلطات في غزني في وقت سابق عن وصول تعزيزات عسكرية من وحدات القوات الخاصة "الكوماندوز" من العاصمة كابول إلى غزني، كما يقوم سلاح الطيران ومروحيات الجيش بتمشيط الأجواء دون أن تتمكن من استهداف مجموعات طالبان التي تتحصن بين الأحياء والمدنيين.

    وما تزال اشتباكات متقطعة تدور قي هذه الأثناء بين المتمردين والقوات الأمنية في أنحاء متفرقة من مدينة غزني.

    وكان مسلحو طالبان قد كثفوا خلال الأسابيع الماضية نشاطهم في عموم الولاية، حيث هاجموا في السابق مديريات أجرستان وخواجه عمري ورشيدان وقره باغ وأندر وزنخان، ما استدعى من الحكومة إجراء تبديلات مسؤولي الصف الأول في محاولة لوقف تدهور الوضع الأمني هناك.

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