مقتل ثمانية ونجاة واحد في تحطم طائرة إندونيسية

قالت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأحد، إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على ثمانية قتلى وناج واحد بعد تحطم طائرة في إقليم بابوا الشرقي.

وانقطع اتصال طائرة الركاب التابعة لشركة (ديمونيم أير) مع غرفة التحكم بعد ظهر أمس السبت وعثر سكان محليون عليها في وقت لاحق في منطقة بيجونونجان بينتانج. وكانت الطائرة تقل تسعة ركاب منهم فتى (12 عاما) نجا من الحادث.

ويعاني الطفل من كسور بالعظام ويتلقى العلاج في مستشفى محلي.

ولدى إندونيسيا سجل سيء فيما يتعلق بسلامة الطيران وتكرار الحوادث. وتحطمت طائرة تابعة لشركة أير آسيا في طريقها من سورابايا إلى كوالالمبور في أواخر عام 2014 وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 162 شخصا.