الكابينيت الإسرائيلي يجتمع اليوم لتقييم الوضع في غزة

أعلنت القناة الثانية الإسرائيلية عن عقد المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" لجلسة طارئة له خلال ساعات، لمناقشة الوضع في قطاع غزة.

وأكدت القناة العبرية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيجتمع بالكابينيت بعد ساعات قليلة، للبحث في التعاطي مع قطاع غزة، ومناقشة وقف إطلاق النار في القطاع من عدمه.

وأفادت القناة الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية قررت في اجتماعها الأسبوعي، قبل قليل، الاستمرار في طلب إعادة الهدوء إلى قطاع غزة، باعتباره مطلب إسرائيلي أساسي.

يشار إلى أن نتنياهو صرح، في وقت سابق، بأن القوات الإسرائيلية تخوض حربا ضد "الإرهاب" في غزة، وأنه لن يكتفي بأقل من وقف كامل لإطلاق النار.

وذكر نتنياهو، في تصريحات في مستهل جلسة حكومية نقلها مكتبه الإعلامي، "نحن في أوج معركة ضد الإرهاب في قطاع غزة، إنها تنطوي على تبادل ضربات وهي لن تنتهي بضربة واحدة".

وأضاف نتنياهو "مطلبنا واضح يجب أن يكون هناك وقفا كاملا لإطلاق النار، لن نكتفي بأقل من ذلك".

وتابع نتنياهو:

قمنا حتى الآن بتدمير مئات الأهداف العسكرية التابعة لحماس، وفي كل جولة من الغارات يجبي جيش الدفاع ثمنا باهظا آخر من حماس، لن أكشف هنا عن مخططاتنا العملياتية، إنها جاهزة، هدفنا هو إعادة الهدوء إلى سكان الجنوب وغلاف غزة، وسيتم تحقيق هذا الهدف بأكمله.