نتنياهو: سنحدد موعد انتخابات رئاسة الوزراء الشهر القادم

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه في حال عدم التوصل لاتفاق حول قانون "التجنيد"، سيحدد موعد الانتخابات الشهر القادم.

وأعلن نتنياهو، تعليقا على رفض اليهود المتشددين (الحريديم) لقانون التجنيد، إنه في حال عدم التوصل لتفاهمات حول القانون، بوجه عام، فإنه من المرجح دخول إسرائيل في انتخابات حول منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "0404" ، على لسان نتنياهو، أنه في حال عدم توصل أعضاء الكنيست الإسرائيلي لاتفاق محدد ونهائي حول قانون "التجنيد" سندخل تل أبيب في انتخابات، على أن يحدد موعدها الشهر القادم، وهي انتخابات رئيس الوزراء.

يشار إلى أن نتنياهو تسيد استطلاعات الرأي الإسرائيلية التي أجريت طوال الأسابيع القليلة الماضية، رغم دخول شخصيات سياسية وعسكرية سباق الانتخابات حول منصب رئيس الوزراء، وذلك في حال إجرا الانتخابات، في الوقت الراهن.

ويذكر أن اليهود الحريديم رفضوا من قبل قانون "التجنيد" والذي ينص على تجنيد اليهود الحريديم، على غرار اليهود العلمانيين، في إسرائيل، إذ يرفض اليهود الحريديون التجنيد منذ إنشاء دولة إسرائيل، بدعوى تفرغهم لتعلم التوراه والحفاظ عليها.