أردوغان: إن هاجمتمونا بدولاراتكم سنبحث عن طرق أخرى لتسيير أعمالنا ولن نستسلم

أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان أن حكومته سترد على من يشنون "حربا اقتصادية" ضد تركيا بعقد تحالفات جديدة، والتوجه إلى أسواق جديدة.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان في كلمة اليوم الأحد من مدينة طرابزون "نقول للبلد الذي يضحي بعلاقاته مع شريكه الإستراتيجي من أجل المنظمات الإرهابية مع السلامة"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

© AFP 2018 / OZAN KOSE الليرة التركية تهوي لمستويات قياسية ومخاوف بشأن الاقتصاد

وأضاف أردوغان "ينفذون عملية ضد تركيا عن طريق الاقتصاد، قد رأينا لعبتكم، إننا نتحداكم ولن نستسلم أبدا "، متابعا "يسعون إلى فعل ما لم يتمكنوا من فعله بالانقلاب عن طريق المال".

وأضاف الرئيس التركي "سنرد على الذين يشنون حربا تجارية علينا بعقد تحالفات جديدة والتوجه إلى أسواق جديدة‎".

وهوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار،الاثنين الماضي ، بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار.