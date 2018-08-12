تراجع الاعتداء على اللاجئين ومراكز إيواء طالبي اللجوء في ألمانيا

ووفقا للإحصاءات سجلت الشرطة 704 من تلك الحوادث في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران وهو ما يزيد قليلا عن ثلث الوقائع المسجلة في النصف الأول من العام الماضي وعددها 1127 اعتداء، بحسب وكالة "رويترز".
وتضمنت الجرائم الجنائية الإيذاء البدني الجسيم وإشعال الحرائق والإضرار بالممتلكات والتحريض.
وأدى وصول ما يربو على مليون لاجئ، معظمهم فروا من مناطق الحروب في الشرق الأوسط خلال عامي 2015 و2016، إلى زيادة عدد الهجمات على مراكز إيواء طالبي اللجوء في ألمانيا، وتراجعت أعداد القادمين الجدد منذ العام الماضي.
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