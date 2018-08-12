الجيش الأفغاني يعلن مقتل 13 مسلحا وإصابة 11 آخرين في مواجهات مع قوات الأمن

أعلن الجيش الأفغاني اليوم الأحد، مقتل 13 مسلحا وإصابة 11 آخرين، في مواجهات مع قوات الأمن بولاية فارياب شمالي البلاد.

كابول —سبوتنيك.وأكد الجيش الأفغاني مقتل 5 جنود وإصابة 7 آخرين، فيما قُتل 13 مسلحا وأصيب 11 آخرون، خلال مواجهات في غورماج بولاية فارياب شمالي البلاد.

كابول ترسل قوات خاصة إلى مدينة غزنيhttps://t.co/Rl3Cvozy7t pic.twitter.com/njn2n5XihN — Qawem (@QawemOrg) August 12, 2018

وقال فيلق شاهين بالجيش الأفغاني في بيان، مساء اليوم الأحد "لقي 5 جنود أفغان مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، فيما قُتل 13 مسلحا وجرح 11 آخرون، في هجوم للمجموعات المسلحة على حواجز أمنية في غورماج، بولاية فارياب شمال البلاد".