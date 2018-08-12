لاريجاني يطالب أوروبا بتنفذ وعودها

وأكد لاريجاني في تصريح له اليوم الأحد:" لقد وافقنا على منح هؤلاء فترة محددة لنرى كيف سينفذون وعودهم بشأن التعاون في المجالات المصرفية وشراء النفط والتعاون الصناعي مع إيران".
وأكد أنه سيتم اختبار كافة السبل التي من شأنها أن تسهم في إنجاح المفاوضات الخاصة بتغيير الظروف الراهنة.
وقال رئيس البرلمان الإيراني أن هناك عناصر دخيلة تعمل علي تأجيج الوضع الأمني في المجتمع الدولي أجمع، مردفا أن هذا الأمر لا يقتصر على إيران فحسب، وقال أن كافة التوقعات أُخذت بعين الاعتبار في مواجهة هذه المغامرات.
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