لاريجاني يطالب أوروبا بتنفذ وعودها

قال رئيس مجلس الشوري الإسلامي علي لاريجاني أن بعض القادة الأوروبيين أكدوا على حق إيران في الانسحاب من الاتفاق النووي بعد قيام أمريكا بالانسحاب من هذا الاتفاق.

وأكد لاريجاني في تصريح له اليوم الأحد:" لقد وافقنا على منح هؤلاء فترة محددة لنرى كيف سينفذون وعودهم بشأن التعاون في المجالات المصرفية وشراء النفط والتعاون الصناعي مع إيران".

© AFP 2018 / Atta Kenare لاريجاني: إجراءات ترامب لن تبقى دون رد

ولفت لاريجاني، إلى أن الرئيس الأمريكي السابق وافق على حق إيران في تخصيب اليورانيوم، وبعد عامين من المفاوضات التزمت الجمهورية الإسلامية ببعض القيود، ما أدى إلي انفراجة في بعض المجالات الاقتصادية داخل البلاد، وفقا لوكالة " إرنا ".

وأكد أنه سيتم اختبار كافة السبل التي من شأنها أن تسهم في إنجاح المفاوضات الخاصة بتغيير الظروف الراهنة.

وقال رئيس البرلمان الإيراني أن هناك عناصر دخيلة تعمل علي تأجيج الوضع الأمني في المجتمع الدولي أجمع، مردفا أن هذا الأمر لا يقتصر على إيران فحسب، وقال أن كافة التوقعات أُخذت بعين الاعتبار في مواجهة هذه المغامرات.