ماذا يعمل أبناء وزير الخارجية الإيراني (صورة)

عاد أبناء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إثر انتهاء مهمته الدبلوماسية في منظمة الأمم المتحدة بعد إتمامهم الدراسة الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ أكثر من 6 أعوام.

وبحسب وكالة أنباء فارس، جاء ذلك في رسالة وجهها ظريف إلى موقع "الخبر العاجل" بعد انضمامه إلى حملة "اين ابنك" قال فيها: "إن ابني حائز على شهادة البكلوريوس في الكهرباء وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وهو يعيش الآن في طهران بمعية زوجته وابنتهما، ولا یعمل موظفا في أي مؤسسة بل يقوم بالعمل الاستشاري".

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وأضاف: "أن ابنتي مختصة بمجال هندسة التصميم الداخلي وتعيش في طهران بمعية زوجها وابنتهما وهي منهمكة غالبا بتربية ابنتهما، وتقوم في بعض الأحيان بإجراء التصميم الداخلي لبعض المعارف والأقرباء".

وتابع ظريف: "أن صهري حائز على شهادة ماجستير في الإدارة ويعمل حاليا مديرا لشركة من القطاع الخاص".

وأشار إلى، "أن زوجة نجله حائزة على شهادة الدكتوراه في النانوتكنولوجيا، وهي منهمكة بتربية طفلها ولها نشاط جامعي".

وأتم ظريف، "إنني أشكر الله أن ابني وابنتي وبعد انتهاء مهمتي في منظمة الأمم المتحدة قد أتما دراستهما الجامعية، وعادا منذ أكثر من 6 أعوام إلى إيران ويعيشان فيها بمعية أسرتيهما".

يذكر أن حملة "أين ابنك" قد أطلقت قبل فترة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.