ماذا يعمل أبناء وزير الخارجية الإيراني (صورة)

وبحسب وكالة أنباء فارس، جاء ذلك في رسالة وجهها ظريف إلى موقع "الخبر العاجل" بعد انضمامه إلى حملة "اين ابنك" قال فيها: "إن ابني حائز على شهادة البكلوريوس في الكهرباء وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وهو يعيش الآن في طهران بمعية زوجته وابنتهما، ولا یعمل موظفا في أي مؤسسة بل يقوم بالعمل الاستشاري".
وأضاف: "أن ابنتي مختصة بمجال هندسة التصميم الداخلي وتعيش في طهران بمعية زوجها وابنتهما وهي منهمكة غالبا بتربية ابنتهما، وتقوم في بعض الأحيان بإجراء التصميم الداخلي لبعض المعارف والأقرباء".
وتابع ظريف: "أن صهري حائز على شهادة ماجستير في الإدارة ويعمل حاليا مديرا لشركة من القطاع الخاص".
وأشار إلى، "أن زوجة نجله حائزة على شهادة الدكتوراه في النانوتكنولوجيا، وهي منهمكة بتربية طفلها ولها نشاط جامعي".
منضما الى حملة "اين ابنك".. #ظريف: ابنائي في #طهران https://t.co/z5VHCt7wkW pic.twitter.com/9K5bYdxP7l— وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) ١٢ أغسطس ٢٠١٨
وأتم ظريف، "إنني أشكر الله أن ابني وابنتي وبعد انتهاء مهمتي في منظمة الأمم المتحدة قد أتما دراستهما الجامعية، وعادا منذ أكثر من 6 أعوام إلى إيران ويعيشان فيها بمعية أسرتيهما".
يذكر أن حملة "أين ابنك" قد أطلقت قبل فترة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)