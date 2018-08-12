إيران تعتقل 67 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جرائم مالية

قالت السلطة القضائية الإيرانية إن السلطات اعتقلت، اليوم الأحد، 67 شخصا، في إطار حملة لمكافحة الجرائم المالية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد عقوبات أمريكية جديدة، وغضبا شعبيا من الاستغلال والفساد.

وبحسب وكالة "رويترز"، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن متحدث باسم السلطة القضائية قوله، إن محاكم ثورية إسلامية خاصة تشكلت لإجراء محاكمات سريعة للمشتبه بهم، بعد أن دعا الزعيم الإيراني الأعلى، أية الله علي خامنئي، أمس، السبت، إلى إجراءات قانونية "سريعة وعادلة" لمواجهة "حرب اقتصادية" يشنها أعداء أجانب.

© AFP 2018 / PAUL CROCK مجلة تكشف عن سلاح إسرائيلي يقلق إيران وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته، منذ أبريل/نيسان، بسبب العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها، وسط زيادة الطلب على الدولار بين المواطنين الإيرانيين الذي يحاولون حماية مدخراتهم.

وارتفعت أيضا تكاليف المعيشة، مما أثار مظاهرات متفرقة، احتجاجا على الاستغلال والفساد، وردد الكثيرين من المحتجين هتافات مناوئة للحكومة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني ، في تصريحات نقلها التلفزيون "67 شخصا اعتقلوا بعضهم أطلق سراحه بكفالة، وصدرت قرارات بالمنع من السفر على أكثر من مئة، بينهم موظفون حكوميون ومسؤولون وعاملون بالقطاع الخاص وغيرهم".

وألقى البنك المركزي والسلطة القضائية بالمسؤولية في هبوط العملة، والزيادة السريعة في سعر العملات الذهبية على من وصفهم بأنهم "أعداء".

وتقول السلطة القضائية إن من بين المعتقلين، نائب سابق لمحافظ البنك المركزي، وإن بعضهم يواجه اتهامات، تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأشارت السلطة القضائية إلى أن الخصمين اللدودين، الولايات المتحدة وإسرائيل ، بالإضافة إلى السعودية المنافس الإقليمي، ومعارضين للحكومة، يعيشون في الخارج، هم الذين يحرضون على الاضطرابات، ويشنون حربا اقتصادية لزعزعة استقرار البلاد.

وأعادت واشنطن هذا الأسبوع فرض العقوبات على مشتريات إيران من الدولار، وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة، وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات المتعلقة بالصناعة، وتعتزم فرض عقوبات أكثر صرامة، في نوفمبر/تشرين الثاني، تستهدف قطاع النفط الإيراني.