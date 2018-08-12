أردوغان: واشنطن حددت لتركيا مهلة للإفراج عن القس الأمريكي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، الأحد، إن الولايات المتحدة كانت قد أمهلت تركيا، حتى الأربعاء الماضي، للإفراج عن قس أمريكي، تجري محاكمته في تركيا.