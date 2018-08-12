الجيش الأفغاني يعلن مقتل 5 جنود في هجوم على حواجز أمنية

كابول — سبوتنيك. وقال فيلق شاهين بالجيش الأفغاني في بيان، مساء اليوم الأحد "لقي 5 جنود أفغان مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، فيما قُتل 13 مسلحا وجرح 11 آخرون، في هجوم للمجموعات المسلحة على حواجز أمنية في غورماج، بولاية فارياب شمال البلاد".

© Sputnik . Jak مسلحو "طالبان" يقتحمون غزني وسط أفغانستان

وتشهد أفغانستان ، منذ مطلع شهر مايو/أيار الماضي، ارتفاعا ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتأتي العمليات العسكرية في إطار مهمة "الدعم الحازم" ومسلحي حركة طالبان الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، منتصف يوليو/تموز الماضي، تسجيل أعلى عدد للضحايا المدنيين خلال النزاعات، في الأشهر الستة الأولى من 2018، إذ قتل 1692 مدنيا في الفترة من الأول من كانون الثاني/يناير وحتى 30 حزيران/يونيو 2018.