سفارة أنقرة في بيروت تصدر بيانا تحذيريا بخصوص "الهوية التركية"

أصدرت السفارة التركية في العاصمة اللبنانية بيروت بيانا بعد وصول معلومات إليها تفيد بوجود أشخاص ومؤسسات تجمع معلومات شخصية بحجة المساعدة على الحصول على الهوية التركية.

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وقالت السفارة في بيانها: وصلتنا بعض المعلومات حول أشخاص ومؤسسات تجمع معلومات شخصية بحجة المساعدة على الحصول على الهوية التركية. لذلك ندرج أدناه هذا التعميم:

إن سفارة جمهورية تركيا في بيروت هي الجهة الوحيدة المخولة استقبال طلبات التجنيس في لبنان. ليس لأي شخص أو مؤسسة، خارج السفارة، صلاحية استلام طلبات التجنيس. ترجو السفارة عدم الاستجابة لأي طلب حول معلومات شخصية بهدف إعطاء الهوية التركية. بحسب ما نقله موقع "لبنان 24".

وأضافت في بيانها: على الراغبين في الاستحصال على الهوية التركية التأكد من الوثائق المطلوبة عبرالموقع التالي (www.konsolosluk.gov.tr ) راجية إهمال طلبات الأشخاص غير المطابقة.

كما ترجو السفارة عدم إعطاء المعلومات الشخصية لأي جهة أخرى لأسباب أمنية وشخصية.