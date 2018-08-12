زلزال قوي يضرب ألاسكا الأمريكية

ضرب زلزال قوي ولاية ألاسكا الأمريكية، اليوم الأحد 12 أغسطس / آب، بحسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

© AP Photo / U.S. Geological Survey زلزال شدته 6 درجات يقع بالقرب من جزر الكوريل

قالت الهيئة الأمريكية إن زلزالا قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، وقع على مسافة 64 كيلومترا جنوب غربي كاكتوفيك في ألاسكا، بحسب وكالة "رويترز".

ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حسبما ذكرت إدارة خدمات الطوارئ في ألاسكا.

ويقطن قرية كاكتوفيك، التي ضربها الزلزال، نحو 260 شخصا، وتقع على أطراف المحمية الوطنية للحياة البرية في القطب الشمالي.