متغلبا على رعبه... سر الورقة التي ابتلعها ترامب عقب اجتماعه مع محاميه

زعمت موظفة سابقة في البيت الأبيض أنها شاهدت الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يبتلع ورقة هامة بعد اجتماع مع محاميه مايكل كوهين.

ووفقا لما ذكرته مروزا نيومان في كتابها "جنون: حكايات من داخل البيت الأبيض"، التقى ترامب محاميه ثم وضع ورقة في فمه ومضغها وابتلعها.

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب عن مؤلفة كتاب "المعتوه" المسيء له: إنها وضيعة

وأوضحت نيومان أن ترامب يرتعب من الجراثيم، ولهذا شعرت بالصدمة لأنه مضغ الورقة وابتلعها، ما يؤكد أنها كانت تحتوي على معلومات حساسة للغاية.

وكانت نيومان أكبر موظفة من أصول أفريقية في البيت الأبيض، قبل أن تطرد على يد رئيس هيئة الأركان جون كيلي.

وأضافت نيومان في الكتاب "كل ما نحتاج إلى تذكره هو أن ترامب يحب الكراهية. هو يتغذى على النقد والشتم. هو يسعد بالفوضى والارتباك. إن سبه عبر تويتر يزيد من حماسته. لنزع سلاحه، يجب تجويع غروره، لا تغذيته".

وأشارت نيومان إلى أنه عرض عليها الحصول على 15.000 دولار شهريا، مقابل الصمت بعد أن تم عزلها من منصبها في نهاية 2017.