متغلبا على رعبه... سر الورقة التي ابتلعها ترامب عقب اجتماعه مع محاميه

ووفقا لما ذكرته مروزا نيومان في كتابها "جنون: حكايات من داخل البيت الأبيض"، التقى ترامب محاميه ثم وضع ورقة في فمه ومضغها وابتلعها.
وكانت نيومان أكبر موظفة من أصول أفريقية في البيت الأبيض، قبل أن تطرد على يد رئيس هيئة الأركان جون كيلي.
وأضافت نيومان في الكتاب "كل ما نحتاج إلى تذكره هو أن ترامب يحب الكراهية. هو يتغذى على النقد والشتم. هو يسعد بالفوضى والارتباك. إن سبه عبر تويتر يزيد من حماسته. لنزع سلاحه، يجب تجويع غروره، لا تغذيته".
وأشارت نيومان إلى أنه عرض عليها الحصول على 15.000 دولار شهريا، مقابل الصمت بعد أن تم عزلها من منصبها في نهاية 2017.
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