رومانيا... استمرار الاحتجاجات في بوخارست لليوم الثالث على التوالي

واصل آلاف الرومانيين، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاتهم ضد حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مطالبين رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا بالاستقالة.

ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الأحد 12 أغسطس / آب، أن الاحتجاجات في بوخارست وعدة مدن كبرى أخرى، كانت سلمية، على خلاف أول ليلة من المظاهرات، التي اندلعت يوم الجمعة الماضي، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق تجمع ضخم بوسط المدينة.

© REUTERS / Heidi Levine رئيس رومانيا يطلب من رئيسة الوزراء الاستقالة لزيارتها إسرائيل

ولفتت "رويترز" إلى أن عدد المشاركين في الاحتجاجات وصل إلى نحو 15 ألف شخص تجمعوا أمام مقر الحكومة بالعاصمة، وهم يطلقون صفارات الاحتجاج ويرددون هتافات تندد بالفساد وتطالب باستقالة الحكومة.

وتشهد رومانيا احتجاجات سلمية منذ تولي الحزب الاشتراكي الديمقراطي السلطة أوائل عام 2017، الذي حاول عدم تجريم العديد من تهم الفساد.

ونجح مشرعو الحزب الحاكم في إدخال تغييرات على القانون الجنائي عبر البرلمان، العام الماضي، مما أثار قلق المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية الأمريكية.