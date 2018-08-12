رومانيا... استمرار الاحتجاجات في بوخارست لليوم الثالث على التوالي

ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الأحد 12 أغسطس / آب، أن الاحتجاجات في بوخارست وعدة مدن كبرى أخرى، كانت سلمية، على خلاف أول ليلة من المظاهرات، التي اندلعت يوم الجمعة الماضي، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق تجمع ضخم بوسط المدينة.
وتشهد رومانيا احتجاجات سلمية منذ تولي الحزب الاشتراكي الديمقراطي السلطة أوائل عام 2017، الذي حاول عدم تجريم العديد من تهم الفساد.
ونجح مشرعو الحزب الحاكم في إدخال تغييرات على القانون الجنائي عبر البرلمان، العام الماضي، مما أثار قلق المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية الأمريكية.
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