الرئاسة التركية: بلادنا ستخرج فائزة من الحرب الاقتصادية بفضل تكاتف الشعب والدولة

أعلن مكتب الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية، أن الاقتصاد التركي قوي، وأن تركيا ستخرج "فائزة من تلك الحرب بفضل تكاتف الشعب والدولة".

وأضاف المكتب تعليقا على ارتفاع سعر الدولار، "هذه عمليات خداع للرأي العام وجزء من الحرب الاقتصادية على بلدنا"، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وأشار المكتب إلى أن الرئيس أردوغان لم يصرح عن "وضع الدولة يدها على الودائع".

#عاجل | مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية: اقتصادنا قوي و #تركيا تخوض حربا اقتصادية وستخرج فائزة من تلك الحرب بفضل تكاتف الشعب والدولة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 12, 2018

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 7.24 ليرة للدولار في التعاملات المبكرة في آسيا والمحيط الهادي.

#عاجل | مكتب الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية (تعليقا على ارتفاع سعر #الدولار): هذه عمليات خداع للرأي العام وجزء من الحرب الاقتصادية على بلدنا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 12, 2018

ووصلت الليرة إلى هذا المستوى بفعل استمرار الضغوط على العملة، بسبب مخاوف المستثمرين المتعلقة بحالة الاقتصاد وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة"، حسب رويترز.