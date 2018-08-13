جنود محتجون يطلقون النار على مطار في نيجيريا

قال جنود وسكان محليون إن جنودا نيجيريين بدأوا احتجاجا في مطار بمدينة مايدوجوري في شمال شرق البلاد، يوم الأحد، أطلقوا أعيرة نارية في الهواء لمدة نحو 4 ساعات.