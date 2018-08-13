كوريا الجنوبية والشمالية تناقشان موعد ومكان انعقاد القمة القادمة

بدأت كوريا الجنوبية والشمالية، صباح اليوم الاثنين، مناقشة توقيت ومكان انعقاد القمة القادمة بين الكوريتين.

طوكيو — سبوتنيك. ويعقد الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري في المنطقة المنزوعة السلاح في مركز بانمونجوم الحدودي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.

ويترأس وفد كوريا الجنوبية في هذه المحادثات وزير شؤون الوحدة الوطنية لجمهورية كوريا تشو ميونغ يون، بينما يترأس وفد كوريا الشمالية، رئيس لجنة التوحيد السلمي للوطن الأم، لي سونغ وون.

© REUTERS / KCNA رد فعل غريب من كيم جونغ أون على مزحة ألقاها ترامب خلال قمة سنغافورة (فيديو)

وصدر عن هذه القمة بيان مشترك، أكد نية الزعيمين، السعي لنزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية والسعي من أجل الرخاء المشترك وإعادة توحيد البلدين على أساس سلمي.

هذا وأعلن زعيم كوريا الشمالية أن بلاده ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءا من 21 نيسان /أبريل، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.

وبعد أن وضعت الحرب الكورية [1950-1953]، أوزارها بقيت كوريا الشمالية والولايات المتحدة رسميا في حالة حرب، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية عقدا قمة تاريخية في 12 حزيران/يونيو الماضي، بسنغافورة، في أول لقاء يجمع بين رئيسي البلدين، بعد عقود من التوتر الشديد بينهما، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وأعلن الرئيس الأمريكي عقب هذا اللقاء أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.