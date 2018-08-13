القوات الأوكرانية تعلن عن 57 عملية إطلاق نار على مواقعها في دونباس

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الشعبي بدونباس فتحت النيران باتجاه مواقعها 57 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنها أسفرت عن إصابة اثنين من جنودها بجروح.

كييف — سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي للعملية العسكرية الأوكرانية في دونباس، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي،: إن" قوات الدفاع الشعبي بدونباس فتحت النيران باتجاه مواقعها 57 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

© AFP 2018 / Sergey Bobok جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

وأضاف البيان:" نتيجة للأعمال القتالية ، جرح جنديان للقوات المشتركة[ الأوكرانية]".

وبدأت السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.