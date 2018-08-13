انعقاد القمة بين الكوريتين سبتمبر المقبل في بيونغ يانغ

تعقد القمة القادمة بين الكوريتين في شهر سبتمبر/أيلول المقبل في العاصمة بيونغ يانغ، وذلك وفق ما توصل إليه اليوم الاثنين ممثلو السلطتين، بحسب ما أفادته وكالة يونهاب.

طوكيو — سبوتنيك. يذكر أن كوريا الجنوبية والشمالية بدأتا، صباح اليوم الاثنين، مناقشة توقيت ومكان انعقاد القمة القادمة بينهما.

© REUTERS / KCNA غموض حول مشاركة زعيم كوريا الشمالية في المنتدى الاقتصادي الشرقي

وعقد الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري في المنطقة المنزوعة السلاح في مركز بانمونجوم الحدودي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.

وترأس وفد كوريا الجنوبية في هذه المحادثات وزير شؤون الوحدة الوطنية لجمهورية كوريا تشو ميونغ يون، بينما ترأس وفد كوريا الشمالية، رئيس لجنة التوحيد السلمي للوطن الأم، لي سونغ وون.