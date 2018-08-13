مقتل 12 جنديا أفغانيا في هجوم لمسلحي طالبان

كابول — سبوتنيك. وأشار المتحدث باسم حاكم ولاية تخار جواد هجري لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين، بأن، "12 عنصرا بالقوات الأمنية استشهدوا هناك كما تم إلحاق خسائر فادحة بالمعارضة المسلحة".
في سياق آخر، قال نواب وسكان إن مقاتلي حركة طالبان هاجموا مقر الشرطة ومباني حكومية أخرى في غزنة بوسط أفغانستان، أمس الأحد، وباتوا يهددون بالسيطرة على المدينة بعد نشر الألغام بكثافة في الطريق السريع الرئيسي.
ووفقا لوكالة "رويترز"، نفذت طائرات أمريكية أربع ضربات على الأقل لكن تفاصيل الاشتباكات لم تتضح بعد تدمير أغلب أبراج الاتصالات أثناء قتال في الأيام القليلة الماضية.
وأعلن مسؤول كبير اشترط عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن نحو 80 فردا من قوات الأمن بالإضافة إلى عدد غير معلوم من المدنيين قتلوا.
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